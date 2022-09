Família real revela foto do túmulo da rainha Elizabeth II na Capela de St. George

O perfil oficial da família real compartilhou uma foto do túmulo da rainha Elizabeth II na Capela de St. George, em Windsor

Neste sábado, 24, a família real revelou uma foto do túmulo da rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro. O registro foi compartilhado o Instagram oficial da realeza do Reino Unido.

O clique mostra o local de descanso eterno da monarca ao lado do seu marido, o príncipe Philip, e dos pais dela, o rei George VI e a rainha Mãe Elizabeth.

O túmulo de Elizabeth fica na Capela de St. George, em Windsor.

O funeral da Rainha Elizabeth II aconteceu nesta segunda-feira, 19, em Londres, na Inglaterra. O caixão com o corpo da monarca foi levado em procissão pelas ruas da cidade após 4 dias de velório no parlamento britânico. A família real acompanhou o cortejo saindo do parlamento até a Abadia de Westminster, onde uma cerimônia religiosa aconteceu na presença de centenas de convidados, incluindo líderes políticos e religiosos, ex-ministros britânicos e a atual primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss.

