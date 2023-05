Rei Charles III é coroado em cerimônia na Abadia de Westminster

O grande dia chegou! Depois de oito meses como o novo rei do Reino Unido, Charles III é coroado em cerimônia na Abadia de Westminster

O Rei Charles III foi coroado como soberano do Reino Unido na manhã deste sábado, 6, em uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Com a presença de convidados no local, multidão espalhada pela cidade e transmissão ao vivo para o mundo, ele recebeu a benção para reinar e foi reconhecido como monarca.

Charles III é rei há cerca de oito meses, desde que a sua mãe, a Rainha Elizabeth II, faleceu em setembro de 2022. Porém, a cerimônia de coroação demorou alguns meses para acontecer, já que respeitou o período de luto da família real e também o tempo necessário para a preparação.

A cerimônia começou com a apresentação do Rei Charles III para a população, com a declaração do nome dele aos quatro lados da Abadia de Westminster, que representa o reconhecimento dele como monarca.

Depois de cantos e ritos, o Rei passou pelo momento mais sagrado da coroação: A unção. Neste momento, telas confeccionadas artesanalmente foram colocadas ao redor do trono para esconder o rei. A unção é considerado um momento sagrado e de encontro do Rei com Deus. Assim, este momento é realizado longe dos olhos do público. Para a unção, o Rei tirou o manto e as roupas formais para ficar apenas com uma túnica branca e ser ungido com o óleo sagrado, que foi consagrado em Jerusalém.

Logo depois, o Rei Charles III sentou no trono da coroação e recebeu as relíquias simbólicas do evento, como as esporas e a espada. Então, ele vestiu o manto e a estola real, que representam o dom que ele recebeu de Deus. Ele também recebeu a orbe dourada, o anel do monarca, que representa a união com o povo, a luva e o cetro.

Na sequência, o Rei Charles III foi coroado e ouviu o coro 'God Save The King' – Deus Salve o Rei. Já com a coroa de St. Edward em sua cabeça, ele foi abençoado pelo arcebispo e deu os seus primeiros passos como rei coroado.

De joelhos, o príncipe William - filho mais velho do rei e primeiro nome na linha de sucessão - fez o juramento de lealdade ao rei Charles III. Ele tocou na coroa do pai e também deu um beijo em seu rosto.

A coroação da rainha consorte Camilla

Logo depois da coroação do Rei Charles III, o arcebispo realizou a coroação da rainha consorte Camilla. Ela foi coroada na cadeira da cerimônia e, então, caminhou até o trono ao lado do marido. O momento da coroação dela foi mais simples e rápido.