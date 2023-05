Rei Charles III deixa o Palácio de Buckingham para a coroação na Abadia de Westminster

Ao lado da rainha consorte Camilla, Rei Charles III deixa o Palácio de Buckingham em uma carruagem para o cortejo até o local da coroação

Na manhã deste sábado, 6, o Rei Charles III iniciou o seu trajeto para a coroação ao lado da esposa, a rainha consorte Camilla. Os dois chegaram ao Palácio de Buckingham mais cedo para se arrumarem para o grande evento histórico. Horas depois, eles saíram da residência oficial à bordo da carruagem do Jubileu de Diamante, que é um veículo mais moderno, mas feito com madeira histórica. A carruagem foi feita em 2012 e é puxada por seis cavalos.

Eles fazem o trajeto de cerca de dois quilômetros do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster em um cortejo com muita segurança e sendo ovacionados pela população que se reuniu para ver o rei e a rainha consorte.

A previsão é que as ruas de Londres sejam tomadas por cerca de 2 milhões de pessoas para acompanharem o trajeto do rei e da rainha consorte. Além disso, a realeza prevê que mais de 100 milhões de pessoas acompanhem a cerimônia de coroação ao redor do mundo.

A coroação do Rei Charles III celebra o início do reinado dele após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II em setembro de 2022. Logo depois da coroação na Abadia, o rei e a rainha consorte fazem o caminho de volta até o Palácio de Buckingham à bordo da carruagem Gold State Coach, que foi feita em 1762 e foi usada pelo Rei George III. Esta carruagem pesa quatro toneladas e também foi usada no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II em 2022.

