Famosos marcam presença na coroação do Rei Charles III

Katy Perry, Lionel Richie e Emma Thompson são alguns dos famosos que foram convidados para prestigiar a coroação do Rei Charles III direto da Abadia de Wesminster

Chegou o grande dia da coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Vários convidados já estão na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para prestigiar o evento histórico e a lista conta com personalidades famosas, como Katy Perry, Lionel Richie e Emma Thompson.

Kary Perry escolheu um conjunto social para o evento da realeza. Ela surgiu com um conjunto lilás acinturado e um chapéu combinando. O cantor Lionel Richie optou por um clássico terno preto. Enquanto isso, a atriz Emma Thompson apareceu com um vestido preto e um sobretudo vermelho estampado.

A cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla celebrará o início do reinado do novo monarca. Porém, vale lembrar que ele é rei desde o momento da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

A coroação acontece agora porque respeitou o período de luto da família real pela morte da rainha Elizabeth III e também por causa do tempo necessário para a organização de um evento deste tamanho.

Príncipe Albert II de Mônaco e princesa Charlene

Willem-Alexander da Holanda e a Rainha Máxima

Rei Felipe VI da Espanha e a rainha Letizia

Rei da Suécia Carl XVI Gustaf e princesa Victoria

Rei Abdullah II da Jordânia e Rainha Rania

Primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e Akshata Murthy

Fotos: Getty Images

A linha de sucessão da família real britânica

Com a chegada do Rei Charles III ao trono do Reino Unido, a linha de sucessão da família real ganha um novo herdeiro ao trono. O primeiro nome na lista é do príncipe William, filho mais velho de Charles e da princesa Diana. Logo depois, a lista conta com os três filhos dele, frutos do casamento com Kate Middleton, na ordem de nascimento das crianças: George, de 9 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos.

Na sequência, a quinta posição na linha de sucessão é do príncipe Harry, filho caçula do Rei Charles III e da princesa Diana. Depois dele, a lista conta com os dois filhos dele, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1 ano.