Abadia de Westminster: veja a decoração do local que acontecerá a coroação de Rei Charles III

Neste sábado, 6, acontecerá a coroação do Rei Charles III e da rainha Camilla, e a Abadia de Westminster, localizada em Londres, sediará mais um grande momento da história britânica.

O perfil oficial da realeza publicou no Instagram um vídeo com os detalhes da decoração do palco da coroação. No vídeo, é possível ver o local que o monarca ficará para receber a coroa ao lado de sua esposa.

"A Abadia de Westminster está pronta para a coroação do rei Charles III e da rainha Camilla", diz a postagem da realeza.

Vale lembrar que o evento histórico será transmitido ao vivo, e os brasileiros também vão poder acompanhar a cerimônia pela emissora GloboNews, na TV fechada, a partir das 6h, pelo Globoplay ou o site G1. O canal CNN Brasil também preparou uma programação especial para cobrir a coroação, com transmissão a partir das 22h desta sexta-feira, 5, até às 11h do sábado, dia 6.

Além disso, o site da emissora CBS também vai transmitir ao vivo, mas em inglês, assim como no canal oficial da Família Real no YouTube e da emissora Sky News Channel. A coroação vai começar às 11h no horário de Londres, Inglaterra, que é às 7h no horário de Brasília, Brasil.

Confira os detalhes do local que acontecerá a coroação do Rei Charles III:

A coroa que Rei Charles usará na coroação

O Rei Charles III será coroado na manhã deste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para celebrar o início do seu reinado. Durante a cerimônia, ele usará pela primeira vez a Coroa de St. Edward, que é uma joia histórica da realeza britânica. Saiba mais sobre o item precioso:

A Coroa de St. Edward costuma ficar guardada na Torre de Londres junto com as outras joias da realeza. Porém, ela foi retirada de lá em dezembro de 2022 para passar por reforma e polimento antes da tão esperada coroação do Rei Charles III. A joia foi criada para o Rei Charles II em 1661 para substituir a coroa anterior, criada no século XI para o Rei Edward the Confessor, que foi derretida na época da Guerra Civil Inglesa, em 1649, pelos parlamentares.

