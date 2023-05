Kate Middleton e a filha, Charlotte, usam tiaras combinando para a coroação

Mãe e filha, Kate Middleton e a princesa Charlotte roubam a cena com seus looks impecáveis na coroação do Rei Charles III

Na manhã deste sábado, 6, a família real britânica acompanhou a cerimônia de coroação do Rei Charles III. Entre os presentes, a princesa de Gales Kate Middleton e a filha, princesa Charlotte, de 8 anos, roubaram a cena com seus looks impecáveis.

As duas usaram tiaras combinando e penteados semelhantes. Mãe e filha usaram adereços de cabeça prateados e com brilhantes, confeccionados por Jess Collett e Alexander McQueen. As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William. Os looks delas eram bordados com as flores rosa, cardo, narciso e trevo, representando as quatro nações do Reino Unido.

Além disso, Kate usou um manto formal junto com seu marido. Para completar o visual, ela usou joias simbólicas. Ela surgiu com brincos de pérolas e diamantes que eram da sogra, a princesa Diana, e o colar George VI Festoon, que foi feito para a rainha Elizabeth II quando ainda era princesa.

As duas chegaram à Abadia de Westminster junto com o príncipe William e o príncipe Louis. Inclusive, Charlotte mostrou o seu papel de irmã zelosa ao cuidar do irmão caçula durante a entrada no local. De mãos dadas, os dois esbanjaram fofura no evento histórico. Por sua vez, o filho mais velho do casal, o príncipe George, de 9 anos, teve um papel especial na coroação. Ele foi um dos pajens de honra do rei Charles III e ajudou a carregar o manto do monarca.

Fotos: Getty Images