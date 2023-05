Príncipe William faz discurso para o pai, o Rei Charles III: 'Tão orgulhosos'

Saiba o que o príncipe William falou sobre o Rei Charles III em seu discurso durante o Concerto da Coroação neste domingo, 7

O príncipe William fez uma homenagem pública para o seu pai, o Rei Charles III, neste domingo, 7. Ele fez um discurso no palco do Concerto da Coroação, que aconteceu no Castelo de Windsor. Para celebrar o reinado do pai, ele disse algumas palavras carinhosas no palco e falou do orgulho que sente ao ver o pai no trono.

Saiba o que o príncipe William falou em seu discurso:

“Quero dizer algumas palavras sobre meu pai e o motivo que eu acredito que torna este fim de semana tão importante. Mas não se preocupe, ao contrário de Lionel [Richie], eu não vou continuar durante a noite toda [referência do hit 'All Night Long']. Como minh avó disse quando foi coroada: 'coroações são uma declaração de nossas esperanças para o futuro'. E eu sei que ela está lá em cima, cuidando de nós com carinho. Ela seria uma mãe orgulhosa”, disse ele.

E continuou: “Apesar de todas as celebrações serem magníficas, no centro de tudo está uma mensagem simples: Serviço. As primeiras palavras do meu pai ao entrar na Abadia de Westminster ontem foram uma promessa de serviço. Foi uma promessa de continuar a servir. Por mais de 50 anos, em todos os cantos do Reino Unido, em toda a Commonwealth e ao redor do mundo, ele se dedicou para servir os outros, tanto as gerações atuais como as futuras, e aqueles cuja memória não deve ser negligenciada”.

“Pegue o mundo natural. Ele nos alertou sobre os riscos à saúde do nosso planeta muito antes de se tornar uma questão cotidiana. Ou o Prince's Trust. Ele apoiou mais de um milhão de jovens, muitos de origens desfavorecidas, a realizar suas ambições. E, talvez o mais importante de tudo, meu pai sempre entendeu que pessoas de todas as fés, origens e comunidades merecem ser celebradas e apoiadas”.

Por fim, William disse: “Pai, estamos todos tão orgulhosos de você. Também quero expressar meu orgulho e gratidão às milhões de pessoas que servem, nas forças, nas salas de aula, enfermarias e comunidades locais. Eu gostaria de poder mencionar todos vocês. Seu serviço nos inpira, e esta noite nós celebramos vocês também. Eu me comprometo a servir todos vocês. Rei, país e Commonwealth. Deus salve o Rei”.

William também participou da cerimônia de coroação do pai

O príncipe William, que é o herdeiro do trono britânico, chamou a atenção durante a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla ao ter uma participação especial.

Ele fez um juramento de lealdade ao novo rei em um momento simbólico.

Logo depois que o Rei Charles III foi coroado, William se ajoelho na frente do pai e fez o juramento. “Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que lhe darei, como seu vassalo de vida e membros. Que Deus me ajude”, disse ele.

Logo depois, o príncipe tocou na coroa e deu um beijo carinhoso no rosto do pai. Com o gesto do filho, Charles agradeceu e ficou emocionado. “Obrigado, filho”, disse ele.