Príncipe William dá beijo carinhoso no pai, o Rei Charles III, durante a coroação

Príncipe William fica de joelhos na frente do pai, o Rei Charles III, durante juramento e dá um beijo no rosto do pai

O príncipe William, que é o herdeiro do trono britânico, chamou a atenção durante a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla ao ter uma participação especial.

Ele fez um juramento de lealdade ao novo rei em um momento simbólico.

Logo depois que o Rei Charles III foi coroado, William se ajoelho na frente do pai e fez o juramento. “Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que lhe darei, como seu vassalo de vida e membros. Que Deus me ajude”, disse ele.

Logo depois, o príncipe tocou na coroa e deu um beijo carinhoso no rosto do pai. Com o gesto do filho, Charles agradeceu e ficou emocionado. “Obrigado, filho”, disse ele.

William foi à coroação com a esposa, a princesa de Gales Kate Middleton, e os três filhos, George, Charlotte e Louis. Inclusive, o filho mais velho deles, George, teve um papel especial na coroação. O menino de apenas 9 anos foi um dos pajens de honra e ajudou a carregar o manto do Rei Charles III na entrada na Abadia de Westminster e usou um uniforme vermelho.

Look de Kate Middleton quebra a tradição

A princesa de Gales Kate Middleton quebrou a tradição ao escolher os itens do seu visual para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla na manhã deste sábado, 6. Ela surpreendeu ao não cumprir a expectativa de usar uma tiara tradicional da realeza britânica no evento.

A esposa do príncipe Williamusou um adereço de cabelo no estilo de tiara, mas é uma joia completamente nova. O esperado era que Kate escolhesse uma tiara do acervo da família real para a ocasião, mas ela inovou.

Middleton usou com uma tiara confeccionada por Jess Collett e a grife Alexander McQueen com barras de prata, cristal e fios de prata bordados, que formaram um arranjo de folhas tridimensionais. Além disso, ela usou um vestido branco da mesma grife que fez o seu vestido de noiva, a Alexander McQueen, e com bordados das flores que representam as quatro nações do Reino Unido.

Foto: Getty Images