Kate Middleton quebra tradição da realeza com detalhe do look na coroação do Rei Charles III

Kate Middleton dispensa detalhe tradicional do seu visual e inova durante a coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla

A princesa de Gales Kate Middleton quebrou a tradição ao escolher os itens do seu visual para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla na manhã deste sábado, 6. Ela surpreendeu ao não cumprir a expectativa de usar uma tiara tradicional da realeza britânica no evento.

A esposa do príncipe William usou um adereço de cabelo no estilo de tiara, mas é uma joia completamente nova. O esperado era que Kate escolhesse uma tiara do acervo da família real para a ocasião, mas ela inovou.

Middleton usou com uma tiara confeccionada por Jess Collett e a grife Alexander McQueen com barras de prata, cristal e fios de prata bordados, que formaram um arranjo de folhas tridimensionais. Além disso, ela usou um vestido branco da mesma grife que fez o seu vestido de noiva, a Alexander McQueen, e com bordados das flores que representam as quatro nações do Reino Unido.

Para completar o visual, a princesa de Gales escolheu os brincos de pérolas e diamantes que eram da princesa Diana, sua sogra, e também um colar que era da Rainha Elizabeth II, que foi feito à pedido do Rei George VI para ela quando ainda era princesa.

Inclusive, o look de Kate Middleton combinou com o modelito de sua filha, a princesa Charlotte. A menina de 8 anos usou um vestido parecido com o look da mãe e também uma tiara combinando, feita também inspirada em folhas prateadas e com brilhantes.

Fotos: Getty Images