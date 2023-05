Kate Middleton usa brincos de princesa Diana na coroação; saiba mais detalhes

Durante a coroação do Rei Charles III, Kate Middleton usou brincos para homenagear princesa Diana

Bastante aguardada para as festividades da coroação do Rei Charles III, a princesa de Gales Kate Middleton chamou atenção com a escolha do look. Com uma produção bastante elegante, ela apostou no tom azul e escolheu usar um par de brincos que antes foram da princesa Diana, ex-mulher do monarca.

Kate Middleton usou o par de brincos de pérolas da joalheria Collingwood. Os acessórios delicados pertenceram à princesa Diana, que os recebeu como presente no ano de 1981, do então príncipe Charles. Na época, os dois estavam no início do casamento, que se estenderia até 1996, um ano antes do fatal acidente da princesa.

Além disso, a esposa do príncipe William também apostou em outros elementos para complementar o look. A princesa de Gales vestiu um colar George VI Festoon, que antes pertenceu à rainha Elizabeth II, que o recebeu de presente do pai George VI, e uma tiara preciosa, quebrando a tradição de usar a coroa de flores.

Além da mudança na tradição real, a tiara preciosa também foi combinada com a de sua filha, a pequena princesa Charlotte. Mãe e filha usaram adereços de cabeça prateados e com brilhantes, confeccionados por Jess Collett e Alexander McQueen, e também combinaram o penteado para a cerimônia especial da família real britânica.

As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William. Os looks delas eram bordados com as flores rosa, cardo, narciso e trevo, representando as quatro nações do Reino Unido.

As duas chegaram à Abadia de Westminster junto com o príncipe William e o príncipe Louis. Charlotte cuidou do irmão caçula durante a entrada no local. Já o filho mais velho do casal, o príncipe George, teve um papel especial na coroação. Ele foi um dos pajens de honra do rei Charles III e ajudou a carregar o manto do monarca.

VEJA A PRINCESA DIANA USANDO OS BRINCOS ESCOLHIDOS POR KATE MIDDLETON:

Foto: Reprodução/Getty Images

CONFIRA VÍDEO DO MOMENTO DA COROAÇÃO DE REI CHARLES III: