Príncipe George cumpre papel simbólico na coroação do avô, o Rei Charles III

Segundo nome na linha de sucessão do trono, o príncipe George participa da coroação do avô, o Rei Charles III

O príncipe George, filho do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, teve um papel simbólico durante a coroação do seu avô, o Rei Charles III, neste sábado, 6. O garoto de 9 anos foi um dos pajens de honra do monarca. Ele teve a função de ajudar a levar o manto do avô na caminhada dentro da Abadia de Westminster, que é o local escolhido para o evento.

Com look vermelho formal, George carregou uma das pontas do manto e caminhou logo atrás do avô.

Os irmãos de George, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos, também estavam presentes na coroação. Porém, os dois entraram acompanhados dos pais no evento e não tiveram um papel simbólico no evento. Eles apenas acompanharam a celebração como membros da família real.

Fotos: Getty Images

A linha de sucessão da família real britânica

Com a chegada do Rei Charles III ao trono do Reino Unido, a linha de sucessão da família real ganha um novo herdeiro ao trono. O primeiro nome na lista é do príncipe William, filho mais velho de Charles e da princesa Diana. Logo depois, a lista conta com os três filhos dele, frutos do casamento com Kate Middleton, na ordem de nascimento das crianças: George, de 9 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos.

Na sequência, a quinta posição na linha de sucessão é do príncipe Harry, filho caçula do Rei Charles III e da princesa Diana. Depois dele, a lista conta com os dois filhos dele, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1 ano.