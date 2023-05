Katy Perry agita uma multidão em show para celebrar a coroação do Rei Charles III

Uma das atrações do Concerto da Coroação, Katy Perry aposta em vestido dourado da estilista Vivienne Westwood

A cantora Katy Perry agitou uma multidão de fãs e membros da realeza britânica com o seu show no Concerto da Coroação, que celebração a coroação do Rei Charles III e da rainha Camilla. O evento aconteceu no Castelo de Windsor, na Inglaterra, neste domingo, 7, e também contou com apresentações de Lionel Richie, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger e outros artistas.

Katy Perry cantou os hits Roar e Firework, colocando todo mundo para dançar e se divertir. Para o evento, ela usou um vestido feito sob medida da grife de Vivienne Westwood, com saia volumosa e decote profundo.

Vale lembra que a cantora também esteve na coroação na Abadia de Westminster no sábado, 6, e usou um look da mesma estilista. Na ocasião, ela surgiu com blazer e saia lilás de manga curta e combinando com um chapéu estiloso.

O Concerto da Coroação contou com a presença do Rei Charles III, a rainha Camilla, o príncipe William, a princesa de Gales Kate Middleton, a princesa Charlotte e o príncipe George, entre outros membros da família real. Porém, o filho caçula de William e Kate, Louis, de cinco anos, ficou em casa.

Fotos: Getty Images

Rei Charles III aparece na varanda do Palácio de Buckingham

Logo depois do fim da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, o Rei Charles III e a rainha Camilla seguiram em uma carruagem até o Palácio de Buckingham. Lá, eles se reuniram com outros membros da família real para acenar para a população direto da varanda tradicional do local.

Com suas coroas e os mantos, o rei e a rainha esbanjaram simpatia na aparição em público após o evento histórico. Eles contaram com a presença dos pajens de honra, incluindo o príncipe George, que é herdeiro do trono, e também de outros membros da família, como o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, a princesa Anne, Lady Louise e o Duque de Edimburgo.

Porém, o público sentiu a falta do príncipe Harry, que é o filho caçula do Rei. Harry esteve presente na coroação, mas foi embora logo depois. Os rumores dizem que ele foi para o aeroporto para voltar aos Estados Unidos. Isso porque este também é o dia do aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completou quatro anos.

Foto: Getty Images