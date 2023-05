Atitude de Katy Perry na cerimônia de coroação viraliza na web

Katy Perry fica perdida dentro da Abadia de Westminster e viraliza em vídeo de quando ela tentava encontrar o seu lugar

A cantora Katy Perry foi uma das convidadas para assistir à coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, neste sábado, 6. Ela chegou ao evento, mas ficou perdida na hora de encontrar o seu lugar para se sentar. E os internautas não perdoaram!

Nas redes sociais, um vídeo dela perdida e procurando o seu assento viralizou e arrancou risadas dos internautas. Com um look lilás e um chapéu estiloso, Katy Perry foi flagrada enquanto circulava entre os convidados com uma expressão de dúvida e até perguntou para uma pessoa sobre a cadeira vaga ali perto.

No Twitter, um internauta brincou: “Ela não pode enxergar por causa do maldito chapéu”. E outro comentou: “Katy Perry, por favor, pare', diria a rainha consorte”.

Além de Katy Perry, a lista de convidados da coroação contou com mais famosos, como Lionel Richie e Emma Thompson, e também membros de outras realezas, como o rei da Espanha, o rei da Jordânia e o príncipe de Mônaco.

“Katy Perry, please stop,” the Queen Consort pleaded. Then the Queen Consort collapsed and died. pic.twitter.com/vIul7y59qg — cameron (@camruined) May 6, 2023

Katy Perry recebe homenagem de Orlando Bloom

O ator Orlando Bloomhomenageou a amada Katy Perry ao publicar selfie do casal com mensagem romântica. A cantora do single "teenage dream" completa seus 38 anos em outubro de 2022.

"Toda vez que nós viajamos em volta do sol e eu posso celebrar você, sou lembrado que essa jornada juntos e qualquer que seja o clima eu estou sempre sorrido", escreveu Bloom.

"Te amo até plutão ida e volta", escreveu a morena. Os fãs brincaram comentando "papai e mamãe" na publicação. Além dos filhos de coração, os fãs, o casal amado tem uma menina chamada Daisy Dove, de dois anos.