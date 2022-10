Orlando Bloom parabeniza a amada Katy Perry por seus 38 anos

Orlando Bloom fez homenagem especial para celebrar o aniversário da noiva, Katy Perry

O ator Orlando Bloom homenageou a amada Katy Perry ao publicar selfie do casal com mensagem romântica. A cantora do single "teenage dream" completa seus 38 anos nesta terça-feira, 25.

"Toda vez que nós viajamos em volta do sol e eu posso celebrar você, sou lembrado que essa jornada juntos e qualquer que seja o clima eu estou sempre sorrido", escreveu Bloom.

"Te amo até plutão ida e volta", escreveu a morena. Os fãs brincaram comentando "papai e mamãe" na publicação. Além dos filhos de coração, os fãs, o casal amado tem uma menina chamada Daisy Dove, de dois anos.

Em conversa com a atriz Drew Barrymore, Katy Perry falou da relação com o noivo e seus casos passados:"Eu sempre tentei pensar: 'Eu sou o bastante'. Eu sempre tive problemas com amor e relacionamento e parte disso talvez seja porque eu não me sentia atraída pelas pessoas certas", explicou. "E agora me sinto atraída por alguém que é bondoso, consistente e que se dedica por mim. Então eu trabalhei para que isso acontecesse e no fim compensou", contou Katy.

Vale lembrar que o casal ficou noivo em 2019 e ainda não se casou. A justificativa foi a pandemia, que atrapalhou uma grande comemoração.

Confira declaração de Orlando Bloom para Katy Perry: