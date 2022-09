Katy Perry dá detalhes sobre seu casamento com Orlando Bloom: “Está sendo desafiador”

Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos desde 2019 e têm uma filha de dois anos

Nesta quarta-feira, 14, durante o programa The Drew Barrymore Show, a cantora Katy Perry (37), compartilhou alguns detalhes sobre seu casamento com o ator Orlando Bloom (45), de quem está noiva há mais de três anos e com quem tem uma filha de dois anos.

“Ainda estamos planejando, mas achar um local está sendo desafiador”, desabafou a cantora. Então, a atriz e apresentadora do programa, Drew Barrymore, contou que seus pais se casaram em uma cerimônia simples em Las Vegas, mas Katy rebate: “Mas eu amo uma grande festa. Eu adoro celebrações grandes, divertidas e exóticas. Então, se tudo der certo, em breve nos casaremos”.

"Eu sempre tentei pensar: 'Eu sou o bastante'. Eu sempre tive problemas com amor e relacionamento e parte disso talvez seja porque eu não me sentia atraída pelas pessoas certas", explicou a cantora. "E agora me sinto atraída por alguém que é bondoso, consistente e que se dedica por mim. Então eu trabalhei para que isso acontecesse e no fim compensou", contou Katy.

A mãe de Daisy Dove, de 2 anos, contou também para o programa de Drew Barrymore que trabalhou muito em si mesma antes de ser mãe, chegando até a melhor versão de si mesma. "Eu trabalhei muito em mim mesma antes de me tornar mãe porque eu estava mal com algumas coisas do meu passado e queria lidar com isso. Eu quis mudar toda a minha energia. Orlando e eu estávamos com muita vontade de ter Daisy. Não foi um acidente, era a hora certa".

Katy Perry esbanja beleza e boa forma

Para promover mais uma edição do tradicional reality show musical, a artista pop Katy Perry caprichou e muito na roupa, escolhendo um outfit todo de couro. Decotada e com parte da barriga à mostra, a cantora de sucesso surpreendeu pela beleza e boa forma física em que está, elogiados por seus milhares de seguidores no Instagram. Mais de 350 mil pessoas curtiram a publicação super poderosa de Katy Perry que foi chamada de maravilhosa por admiradores de todas as partes do mundo.

