Rainha Consorte Camilla Parker presta homenagem à Rainha Elizabeth II em evento: “Faz muita falta”

Durante um evento real, a Rainha Consorte Camilla Parker prestou uma emocionante homenagem à sua sogra Rainha Elizabeth II durante um discurso

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 19h38

Nesta quinta-feira, 17, durante um evento realizado no Palácio de Buckingham, a Rainha Consorte Camilla Parker (75) prestou homenagem à Rainha Elizabeth II.

A esposa do Rei Charles III (74), lembrou de sua sogra durante um discurso em uma reunião com jovens escritores premiados no “Queen’s Commonwealth Essay Competition”, uma competição de redações da Caomunidade das Nações, composta por países que faziam parte do Império Britânico.

“Eu não posso começar sem prestar homenagem à minha querida sogra, sua falecida Majestade, que está muito em nossos pensamentos hoje e faz muita falta para todos nós”, disse a Rainha Consorte no início de seu discurso.

Camilla ainda disse: “Ao longo de seu reino notável, a visão de melhorar as vidas e perspectivas de todos os cidadãos da Commonwealth permaneceu, como vocês sabem, muito próximo ao seu coração”.

A Rainha Consorte ainda falou sobre o processo de luto dela e seu marido, Charles, e o apoio que receberam. “Nos últimos meses, meu marido e eu extraímos imenso conforto das mensagens de condolências que recebemos, e continuamos recebendo, dos quatro cantos do mundo”, disse. E a esposa do monarca ainda completou: “Elas nos lembram que a palavra escrita tem uma habilidade única de conectar, de curar, de certificar e de oferecer esperança, mesmo em meio ao luto”.

Camilla ainda fez um paralelo entre a Rainha-Mãe, Elizabeth I, e sua filha que faleceu em setembro deste ano: “Ela [Elizabeth I] disse uma vez sobre ela mesma que, enquanto ela estivesse ciente dos méritos dos monarcas que a precederam, ‘você nunca teve nenhum que vai te amar melhor’. Uma descrição que pode se aplicar à Rainha Elizabeth II e seu amor duradouro pelo Commonwealth”.

O perfil oficial da Família Real no Instagram ainda compartilhou um trecho do discurso de Camilla e fotos da Rainha Consorte com os jovens escritores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Torcedor!

Nesta última quarta-feira, 16, o Príncipe William (40) ficou em uma saia justa ao ser perguntado se torceria para a Inglaterra ou País de Gales na Copa do Mundo.

“Eu apoio os dois. Eu apoio a Inglaterra mais no futebol, mas Gales no rugby. Quando estava crescendo, Gales não passava nos torneios [de futebol]. Chegar à Copa do Mundo é uma grande conquista, e eu estarei apoiando Gales no processo”, disse.