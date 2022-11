Príncipe William é questionado se sua torcida na Copa do Mundo irá para Inglaterra ou País de Gales

O Príncipe William é um grande apoiador do futebol da Inglaterra, mas também detém o título de Príncipe de Gales, por isso foi questionado sobre sua torcida na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 16, durante uma visita à Cardiff, capital do País de Gales, o Príncipe William (40) foi questionado sobre sua torcida na Copa do Mundo, que começa em alguns dias.

Isso porque, o Príncipe é um grande entusiasta do futebol da Inglaterra. Porém, após a morte da Rainha Elizabeth II e a coroação de Charles III (74) como Rei, William recebeu o título de Príncipe de Gales.

Quando perguntado, o Príncipe deu uma resposta democrática: “Eu apoio os dois. Eu apoio a Inglaterra mais no futebol, mas Gales no rugby. Quando estava crescendo, Gales não passava nos torneios [de futebol]. Chegar à Copa do Mundo é uma grande conquista, e eu estarei apoiando Gales no processo”.

Porém, a presidente do Senado de Gales, comentou com o Príncipe: “Eles irão jogar um contra o outro em algumas semanas. Mas eu não irei te perguntar”.

O marido de Kate Middleton (40) respondeu: “Não, tudo bem. Eu estou dizendo para todo mundo que estou apoiando os dois, definitivamente. Eu não posso perder. Eu venho apoiado a Inglaterra desde que era bem pequeno. Mas eu apoio o rugby galês, e é meu jeito de fazer. Eu irei apoiar felizmente Gales ao invés da Inglaterra no rugby, então tenho que tomar cuidado com as minhas afiliações. Eu me preocupo caso contrário, se de repente eu deixar a Inglaterra para apoiar o País de Gales, isso também não parece certo para o esporte. Então eu não posso fazer isso”.

O Príncipe também apareceu em fotos de sua visita à capital do País de Gales compartilhadas no perfil oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no Instagram.

Aniversário!

Nesta última segunda-feita, 14, o Príncipe William e Kate Middleton celebraram o aniversário do Rei Charles III por meio de uma postagem nas redes socais.

O Príncipe e a Princesa de Gales publicaram uma foto do Rei nos stories e escreveram na legenda: “Desejando um aniversário muito feliz para Sua Majestade o Rei”.