Viva como realeza! Casa de campo do Rei Charles pode ser alugada por R$ 15 mil a semana

A casa de férias da família britânica agora está disponível para aluguel e fica localizada no País de Gales

Você sempre quis ter um gostinho de como é viver em uma casa da família real? Agora você pode! A casa de férias da família real britânica pode ser alugada por 2.400 libras por semana, cerca de 15 mil reais, segundo informações do portal The Sun.

A casa está equipada com salão de festas, mesa de jantar com 16 lugares e entre outras comodidades luxuosas. A casa rústica de campo está localizada em Brecon Beacons, no País de Gales e custou 1,2 milhão de libras, 7,5 milhões de reais. Ela foi comprada por meio do Ducado da Cornualha e o príncipe William assumiu após a morte da rainha no ano passado.

Ainda segundo o The Sun, o Rei Charles III comprou a propriedade chamada Llwynywermod em 2007, quando era Príncipe de Gales, e fez uma restauração no local. Segundo fontes, Charles adora a propriedade e geralmente fica na casa de três quartos por uma ou duas semanas a cada verão, mas o príncipe William agora quer alugá-la para hóspedes que pretendem passar as férias.

Três propriedades vizinhas pertencentes também à família já estão disponíveis para o aluguel.

Desde quando William recebeu o título do Ducado seu salário foi divulgado através de um relatório. O documento, que foi divulgado pelo tabloide Page Six e New York Post, detalha que William recebeu uma renda de 5,9 milhões de libras no ano financeiro 2022-2023; cerca de 36 milhões de reais na cotação atual.

