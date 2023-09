Famosos e valor astronômico: Relembre o funeral da Rainha Elizabeth II

O falecimento da Rainha Elizabeth II completa um ano e o funeral da monarca contou com a presença de famosos

Nesta semana, a morte da Rainha Elizabeth II completa um ano. No dia 8 de setembro de 2022, a então monarca morreu no castelo de Balmoral, na Escócia, a 800 quilômetros de Londres. Com a morte de Elizabeth II, a Família Real se pronunciou por meio de suas redes sociais no mesmo dia e anunciou os próximos passos.

"A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, lia-se na mensagem publicada. O Rei e a Rainha Consorte na mensagem são Charles III e sua esposa Camilla Parker.

No mesmo dia, o jornal The Guardian revelou o protocolo de 10 dias de homenagens e de luto para a Rainha. No primeiro dia, as bandeiras das residências reais foram rebaixadas a meio mastro, site da Família Real foi alterado para uma página preta e as autoridades deram declarações oficiais.

Foi apenas no terceiro dia após a morte de Elizabeth II, no dia 11, que seu corpo foi retirado do castelo de Balmoral. A partir daí, uma procissão começou. Quem acompanhava o caixão da monarca neste primeiro dia era sua única filha, a Princesa Anne e o marido Timothy Lawrence.

A reação da Princesa ao ver o caixão da mãe foi impactante. Ao ver o corpo da mãe sendo levado, Anne se curvou. Esta reação surpreendeu, já que a tradição é que membros da Família Real só se curvem para o soberano quando o veem pela primeira vez no dia.

Após a procissão na Escócia, o caixão da Rainha foi levado para a Inglaterra. No dia 14, uma procissão com grande parte dos membros da Família Real tomou conta das ruas de Londres. Entre os presentes estavam o Rei Charles III, a Princesa Anne, o Príncipe Andrew, Príncipe William e Príncipe Harry.

Algo curioso foi que Andrew e Harry estavam sem seus uniformes militares, diferente do resto dos membros da Família na procissão. Isso porque, Andrew perdeu seus títulos reais após ser acusado de abuso sexual em 2021. E Harry, quando se afastou da realeza em 2020, também perdeu os títulos. Porém, no dia seguinte, a decisão sobre Harry usar seu uniforme militar foi revertida.

No mesmo dia 14, o caixão da Rainha foi instalado na Westminister Hall. Desde então, milhares de pessoas puderam se despedir da monarca britânica que reinou por mais de 70 anos. No dia 17, os netos de Elizabeth II fizeram uma vigília de 15 minutos ao lado do caixão, William e Harry estavam em seus uniformes militares.

O funeral

No dia 19 de setembro, aconteceu o funeral da Rainha Elizabeth II. O evento quebrou uma tradição real, já que aconteceu na Abadia de Westminister. Foi a primeira vez, desde 1760, que um funeral da realeza não era realizado na Capela St George, em Windsor.

Além da presença de diversos membros da Família Real como Kate Middleton, seus filhos George e Charlotte e Meghan Markle, famosos também estavam presentes. A atriz Sandra Oh, famosa pela série Grey’s Anatomy, foi à cerimônia para representar seu país natal, o Canadá.

Durante o funeral, entre os diversos buquês e itens simbólicos que foram colocados no caixão da monarca, um se destacou. O Rei Charles III, colocou um buquê de flores com uma cartinha especial para sua mãe. “Em memória amorosa e dedicada, Charles R”, dizia a mensagem.

Após o funeral repleto de chefes de estado e famosos, na noite do mesmo dia 19, o sepultamento de Elizabeth II foi feito apenas para a família, de forma privada. A cerimônia íntima ocorreu na Capela de St George. A Rainha foi enterrada ao lado de seu marido Príncipe Phillip, que faleceu em 2021.

Meses depois, em maio de 2023, uma declaração do Tesouro do Reino Unido enviada ao Parlamento britânico revelou o valor gasto no funeral da monarca. A despedida de Elizabeth II custou aos cofres públicos cerca de 161,7 milhões de libras, algo em torno de R$ 989,3 milhões.