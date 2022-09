Funeral da Rainha Elizabeth II acontece na Abadia de Westminster

Último adeus para a Rainha Elizabeth II acontece nesta segunda-feira, 19, e todos rituais de despedida devem durar mais de 12 horas

O funeral da Rainha Elizabeth II aconteceu nesta segunda-feira, 19, em Londres, na Inglaterra. O caixão com o corpo da monarca foi levado em procissão pelas ruas da cidade após 4 dias de velório no parlamento britânico. A família real acompanhou o cortejo saindo do parlamento até a Abadia de Westminster, onde uma cerimônia religiosa aconteceu na presença de centenas de convidados, incluindo líderes políticos e religiosos, ex-ministros britânicos e a atual primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss.

O velório da Rainha Elizabeth II aconteceu durante 4 dias no Palácio de Westminster e estima-se que teve a presença de cerca de 750 mil pessoas, que enfrentaram filas quilométricas para se despedirem da rainha Elizabeth II.

O caixão com o corpo da rainha saiu em cortejo fúnebre pelas ruas de Londres, acompanhado pelos miliares da marinha britânica. O caixão foi adornado com itens simbólicos da realeza, com um arranjo de flores representando o Reino Unido, a coroa, o cedro e a orbe que simboliza a igreja. A família real - composto pelo Rei George, a princesa Anne, o príncipe Andrew, o príncipe Edward, o príncipe William e o príncipe Harry - acompanharam a chegada do caixão à Abadia e a reta final do cortejo até o interior do local. Dentro da Abadia, as esposas, maridos e o príncipe George e a princesa Charlotte se juntaram à família real para seguirem a reta final do cortejo dentro da igreja.

Vale lembrar que a Rainha Elizabeth II se casou com príncipe Philip na Abadia de Westminster. E também foi lá que ela foi coroada rainha há 70 anos.

O enterro da monarca acontecerá na capela do Castelo de Windsor, que é o mesmo local onde estão sepultados outros membros da família real como o pai dela, o Rei George VI, a mãe dela, a rainha-mãe Elizabeth, e a irmã, a princesa Margaret.

Morte da rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. A morte dela foi anunciada pelo palácio real britânico em um comunicado oficial para os súditos e os admiradores da realeza. O palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

Nos últimos dias, a saúde da rainha gerou preocupação na família real. Na quinta-feira, 8, os representantes da realeza emitiram um comunicado informando a preocupação dos médicos com a monarca. O comunicado informou que os médicos decidiram colocá-la sob supervisão médica e que a rainha estava confortável.

Logo após o comunicado, os integrantes da realeza mais próximos da rainha começaram a se deslocar para a Escócia, que é onde a rainha estava descansando. Os filhos dela – príncipe Charles, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward – e também os príncipes William e Harry foram às pressas para o castelo encontrar a rainha.

