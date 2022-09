Funeral da Rainha Elizabeth II irá quebrar tradição real

O funeral de Rainha Elizabeth II via quebrar uma tradição real ao ser realizado em um local diferente de outras cerimônias reais

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 10h26

Após a morte da Rainha Elizabeth II (96) na última quinta-feira, 8, foi revelado que o funeral da monarca irá quebrar uma tradição real.

Isso porque, será a primeira vez desde 1760 que um funeral da Família Real não será ministrado na Capela St George em Windsor, e sim na Abadia de Westminister.

De acordo com o site britânico Hello, o último adeus à monarca britânica deve acontecer no próximo dia 19, após um período do luto no Reino Unido.

Ao ser proclamado Rei, Charles III (73) afirmou em seu discurso que o dia do funeral de Elizabeth II será um feriado nacional.

Rei Charles!

Neste sábado, 10, Charles III foi proclamado Rei em uma cerimônia que contou com a presença de parlamentares britânicos, a Primeira-Ministra do Reino Unido, o Príncipe William (40) e a Rainha Consorte Camilla Parker (75).

Ainda durante a cerimônia de proclamação, o novo monarca fez uma homenagem aos seus filhos Príncipe William e Príncipe Harry (37).