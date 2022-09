Saiba como o Rei Charles homenageou seus filhos William e Harry em sua proclamação

Charles III prestou uma homenagem os Príncipes William e Harry, seus filhos, durante a cerimônia em que foi proclamado Rei

Neste sábado, 10, Charles III (73) foi proclamado Rei em uma cerimônia história no Palácio de St. James em Londres.

Durante a cerimônia, que foi televisionada pela primeira vez, o pai dos Príncipes William (40) e Harry (37) não deixou de prestar uma homenagem aos filhos.

O novo monarca do Reino Unido assinou a proclamação que o declarava Rei com uma caneta e um tinteiro que foram um presente dos seus filhos com sua primeira esposa Diana.

O Príncipe William estava presente na cerimônia de proclamação do pai, ao lado de sua madrasta, a Rainha Consorte Camilla Parker (75).

Rei Charles!

Após assinar a declaração oficial feita pelo Conselho de Ascensão na presença de ministros e políticos britânicos, o novo Rei fez um discurso em que lembrou sua mãe, Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos.

“Minha mãe deu exemplo de serviço altruísta, o reino dela foi inigualável em sua duração e devoção. Nós agradecemos a sua vida de tanta fé e fidelidade. Estou ciente da herança dos deveres e responsabilidades da soberania que são passados a mim. Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que eu recebi, mantendo o governo constitucional e buscando a paz das pessoas e reinos no mundo todo. Eu sei que neste propósito terei a afeição e lealdade do povo. Nesses deveres vou ser guiado pelo conselho e pelos parlamentares. Eu sou encorajado pelo apoio constante da minha amada esposa, aproveito a oportunidade para confirmar o meu desejo de manter a tradição de entregar o governo que eu estarei apoiando como chefe de estado. Eu prometo dedicar o que resto da minha vida e oro pela ajuda de Deus todo poderoso para isso. Eu humildemente peço a publicação do discurso”, disse Charles.