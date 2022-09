Sandra Oh marca presença no funeral da Rainha Elizabeth II

A atriz canadense Sandra Oh, famosa por participar da série Grey’s Anatomy, compareceu ao funeral da Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminister

19/09/2022

Nesta segunda-feira, 19, ocorreu na Abadia de Westminister em Londres o funeral da Rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 aos 96 anos.

Além de membros da Família Real, desde o Rei Charles III (73) até os bisnetos da monarca George (9) e Charlotte (7), a atriz Sandra Oh (51) compareceu à cerimônia.

A canadense conhecida por atuar como a médica Cristina na série Grey's Anatomy publicou fotos em seu Instagram com seu look todo preto para o velório e posou em frente a London Bridge, um dos pontos turísticos da cidade.

“Orgulhosa de representar o Canadá no funeral de Sua Majestade Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminister hoje”, escreveu a artista na legenda da postagem feita.

Sandra e outras personalidades do Canadá foram representar o país no funeral juntamente com o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau.

Triste notícia!

Nesta semana, o jornal britânico The Telegraph revelou quando o Príncipe Harry, neto de Elizabeth II, recebeu a notícia de que a avó havia falecido.

De acordo com o periódico, o marido de Meghan Markle só soube do falecimento da Rainha cinco minutos antes do mundo inteiro.