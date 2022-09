Saiba quando o príncipe Harry recebeu a notícia da morte da Rainha Elizabeth II

Detalhe sobre a revelação da morte da Rainha Elizabeth II só revelado após o funeral da monarca

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 16h04

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro e o seu funeral aconteceu nesta segunda-feira, 19. Porém, as informações sobre os bastidores da revelação da morte da monarca ainda estão sendo reveladas na imprensa internacional. Tanto que o momento em que o príncipe Harry recebeu a notícia sobre a morte da avó foi revelado nesta semana.

Segundo o jornal The Telegraph, Harry foi informado sobre a morte de Elizabeth II apenas cinco minutos antes do restante do mundo. Ele estava em um avião quando recebeu uma ligação do seu pai, o Rei Charles III, e soube que a rainha já tinha partido.

Harry estava indo de avião de Londres até o Castelo de Balmoral depois que soube que a rainha estava com a saúde frágil, mas ela faleceu antes de sua chegada ao local para se despedir. Inclusive, ele teria sido o último a saber da morte.

Isso porque Charles não conseguiu contato com o avião do filho até ele estar próximo ao aeroporto na Escócia. Por causa desta demora para entrar em contato com Harry, o palácio real atrasou o anúncio da morte da rainha para a população, já que o Rei fez questão que todos os membros da realeza soubessem da notícia antes que fosse oficialmente divulgada.

Uma fonte da publicação que o fato de Harry ter sido o último a saber da morte não teve nenhuma relação com sua decisão de abandonar os serviços na realeza. Ele apenas teve este atraso na informação porque estava no avião. Harry chegou ao aeroporto 16 minutos depois do anúncio oficial da morte da Rainha e ainda demorou mais uma hora para chegar de carro ao Castelo de Balmoral.

Príncipe Harry participou da despedida da avó

Desde a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe Harry tem sido visto ao lado da família real nas cerimônias oficiais. Ele participou da vigília dos príncipes durante o velório no parlamento britânico e também esteve nos cortejos fúnebres no dia do funeral. Além disso, ele apareceu ao lado do irmão, príncipe William, da cunhada, Kate Middleton, e da esposa, Meghan Markle, para cumprimentar a população poucos dias após a morte da monarca.