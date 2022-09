Família real se reúne no cortejo do caixão da Rainha Elizabeth II em Londres

Rei Charles III surge com seus irmãos e filhos em procissão pelas ruas de Londres para levar o caixão da Rainha Elizabeth II até o local do velório

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 10h39

Nesta quarta-feira, 14, a família real britânica se reuniu e fez uma aparição em público para mais uma despedida da Rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro. O caixão dela foi levado em procissão pelas ruas de Londres, na Inglaterra, do Palácio de Buckingham até o prédio do Parlamento.

O cortejo fúnebre aconteceu com os integrantes da família real andando a pé atrás do caixão, que estava em uma carruagem. O momento contou com a presença do Rei Charles III, a princesa Anne, o príncipe Andrew, o príncipe Edward, o príncipe William e o príncipe Harry. Vale destacar que Andrew e Harry não usavam uniformes militares. Andrew perdeu seus títulos reais ao se envolver em escândalos, e Harry abdicou de seus serviços na realeza para viver nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle.

O caixão da rainha Elizabeth II chegou em Londres na terça-feira, 13, após ficar alguns dias na Escócia para despedidas, já que ela faleceu enquanto estava no Castelo de Balmoral. O corpo dela passou a noite no Palácio de Buckingham e segue para o prédio do Parlamento, onde ficará por quatro dias até segunda-feira, 19.

Na segunda-feira, o corpo da rainha será levado para o funeral, que acontecerá na Abadia de Westminster.

Rainha Elizabeth II será enterrada com poucas joias

Na próxima segunda-feira, 19, a rainha Elizabeth II será sepultada na Abadia de Westminster, em Londres, e, de acordo com o jornal The Daily Mail, a monarca vai usar apenas duas joias sentimentais.

Segundo especialistas, a soberana estará usando apenas a sua aliança de casamento e um par de brincos de pérolas. Lisa Levinson disse que Elizabeth usará com aliança feita de ouro galês, material usando nas alianças reais em uma tradição iniciada no séculos passado. O anel de casamento foi passado para ela depois de ser dado a seus pais para o casamento deles em 1923 e foi feito da mina de ouro de Clogau St. David, no País de Gales. Já os brincos eram usados com frequência pela britânica, que possuía vários pares, de diferentes tamanhos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!