Netos da Rainha Elizabeth II participam de vigília em homenagem à monarca

Ao lado dos seis primos, Príncipe Harry e William aparecem com trajes militares em vigília ao caixão da Rainha Elizabeth II

André Luiz Freitas Publicado em 17/09/2022, às 14h34

Os oito netos da Rainha Elizabeth II estão participando de uma vigília de 15 minutos neste sábado, 17, em Westminster Hall, onde o caixão da monarca está desde a última quarta-feira, 14.

Os príncipes William e Harry foram acompanhados pelos seus seis primos paternos, incluindo as princesas Beatrice e Eugenie, que anteriormente prestaram uma homenagem à avó nas redes socias.

Na vigília, os filhos da princesa Diana aparecem uniformizados com trajes militares, a pedido do pai, o agora Rei Charles III. A princípio, Harry não poderia usar a vestimenta militar, por não integrar o alto escalão da realeza.

Durante a vigília, William foi ladeado pelos primos Zara Tindall e Peter Phillips, filhos da princesa Anne. Já o pai de Archie e Lilibeth foi acompanhado de quatro primos, sendo eles, Beatrice e Eugenie, ambas herdeiras do príncipe Andrew; e de Louise Windsor e James, frutos do casamento do caçula da rainha, Edward, com Sophie Rhys-Jones.

Mantendo o protocolo real, o príncipe de Gales fica à frente do caixão, enquanto o duque de Sussex estará ao pé. Já os outros príncipes e princesas ficaram à lateral.

Na quinta-feira (15/9), o portal Page Six revelou que o príncipe tinha sido autorizado a utilizar o uniforme. Lembrando que o Rei Charles III não abriu a mesma brecha ao filho durante o cortejo fúnebre da mãe, na última quarta-feira, 14.

Foto/Getty Images