Rainha Elizabeth II planejou seu próprio funeral; saiba os detalhes

A rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro, planejou parte de seu funeral segundo o Palácio de Buckingham

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 19h30

A rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 de setembro, planejou seu próprio funeral. Segundo o Palácio de Buckingham, a monarca fez alguns pedidos, entre eles, a execução de uma música por seu gaiteiro de fole oficial.

O funeral acontecerá na próxima segunda-feira, 19, e todo o país observará dois minutos de silêncio quando terminar o evento, pouco antes do meio-dia no horário local. A cerimônia contará com músicas e leituras com escolhas pessoais da rainha.

Ainda segundo os assessores do palácio, a monarca foi consultada em todas as etapas. O organizador oficial do evento, o Conde Marechal Edward Fitzalan-Howard, Duque de Norfolk, disse que a cerimônia visa "unir pessoas em todo o mundo com pessoas e de todas as religiões".

No dia do funeral, algumas autoridades estarão presentes, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da França, Emmanuel Macron, e Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição no Brasil.

O funeral

O evento começará com uma procissão. O caixão será transportado de Westminster Hall, onde ela está no momento, para a abadia. Os príncipes Harry e William vão caminhar mais uma vez atrás do caixão de rainha Elizabeth II durante a procissão.

Depois, o caixão será colocado em uma carruagem, puxada por 142 marinheiros da Marinha Real do Reino Unido, e no final do funeral, uma corneta será tocada, seguida de dois minutos de silêncio em todo o país. Por fim, o gaiteiro oficial da monarquia tocará uma música.

Logo depois, acontecerá uma procissão para o Arco de Wellington - o percurso será liderado pela Polícia Montada Real Canadense e membros da equipe do NHS, serviço de saúde pública do Reino Unido. O caixão será levado para o castelo de Windsor, antes de um avento na Capela de São Jorge, às 16h, e quando for colocado em seu repouso definitivo, o arcebispo de Canterbury fará a leitura de uma benção e o gaiteiro tocará outra canção.

Às 19h30, horário de Londres, acontecerá um funeral particular apenas com a presença dos familiares. A rainha será enterrada na Capela Memorial do Rei George 6º, ao lado de seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, que faleceu no ano passado.

Vale dizer que durante os dois minutos de silêncio o aeroporto de Heathrow vai interromper todos os pousos e decolagens por 30 minutos a partir das 11h40.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!