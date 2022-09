Rainha Elizabeth II será enterrada ao lado do marido, príncipe William

Saiba mais detalhes sobre o último adeus para a Rainha Elizabeth II, que será enterrada na próxima semana

15/09/2022

A morte da Rainha Elizabeth IIgerou uma comoção mundial entre os fãs da realeza britânica. Agora, o período de luto se encaminha para a última despedida, que acontecerá durante o funeral na segunda-feira, 19, e o sepultamento. O caixão com o corpo da monarca deverá repousar eternamente ao lado do seu marido, o príncipe Philip, que faleceu em 2021.

O sepultamento da rainha acontecerá na Capela de St. George, que fica dentro dos muros do Castelo de Windsor, informou o site da revista People. O enterro acontecerá após o funeral na Abadia de Westminster e também de uma oração na Capela de St. George.

Durante o sepultamento da rainha, uma outra equipe estará na Royal Vault para remover o caixão do príncipe Philip, que está lá desde que ele faleceu em abril de 2021. De acordo com a tradição, o caixão dele deve ser colocado ao lado do caixão da esposa na capela. Assim, o primeiro enterro do caixão do príncipe foi feito de forma temporária e já sabem que teria que ser transferido.

Elizabeth II e Philip foram casados por 73 anos e tiveram quatro filhos: Rei Charles III, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward.

Vale lembrar que outros integrantes da família real também estão enterrados na Capela de St. George, como o Rei George VI, a rainha-mãe Elizabeth e a princesa Margaret, irmã de Elizabeth II.