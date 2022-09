Príncipe Harry foi proibido de usar trajes militares na despedida da Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry teve usar trajes civis no cortejo de despedida da Rainha Elizabeth II. Saiba o motivo!

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 17h03

Um detalhe no cortejo fúnebre com o caixão da Rainha Elizabeth II chamou a atenção dos fãs da realeza nesta quarta-feira, 14. Isso porque o príncipe Harry e o príncipe Andrew não usaram os trajes militares como os outros membros da realeza. E a decisão tem um motivo!

Harry foi proibido de usar o uniforme militar durante os eventos de despedida de sua avó. A realeza divulgou que ele iria usar trajes matinais, que são roupas civis, já que apenas membros que estão em serviço da família real podem usar seus uniformes militares em eventos oficiais.

O príncipe Harry serviu na linha de frente do exército britânico no Afeganistão em duas ocasiões, mas perdeu seus títulos militares recentemente. Ele se orgulha do seu trabalho nas Forças Armadas, mas perdeu seus direitos quando se afastou das funções da realeza há alguns anos.

Por sua vez, o príncipe Andrew não usou o traje militar porque perdeu seus direitos de membro da realeza por decisão da rainha Elizabeth II quando se envolveu em escândalos sobre Jeffrey Epstein. Ele perdeu o título de Sua Alteza Real e também suas posições militares.

Príncipe Harry faz homenagem para a avó

Nesta semana, o príncipe Harry rompeu o silêncio sobre a morte da Rainha Elizabeth II e escreveu um comunicado oficial para lamentar a despedida.

"Ao celebrar a vida de minha avó, Sua Majestade a Rainha – e ao lamentar sua perda – todos nós lembramos da bússola orientadora que ela foi para tantos em seu compromisso com o serviço e o dever. Ela era mundialmente admirada e respeitada. Sua graça e dignidade inabaláveis ​​permaneceram verdadeiras ao longo de sua vida e agora seu legado será eterno. Façamos eco das palavras que ela falou após o falecimento de seu marido, o príncipe Philip, palavras que podem trazer conforto para todos nós agora: “A vida, é claro, consiste em despedidas finais, bem como em primeiros encontros”", disse ele.

Logo depois, Harry escreveu sobre o luto e citou o pai, o Rei Charles III. "Vovó, embora esta despedida final nos traga grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros - desde minhas primeiras lembranças de infância com você, até conhecê-la pela primeira vez como minha comandante e chefe, até o primeiro momento em que você conheci minha querida esposa e abracei seus amados bisnetos. Eu aprecio esses momentos compartilhados com você e os muitos outros momentos especiais entre eles. Você já faz muita falta, não apenas por nós, mas por todo o mundo. E no que diz respeito às primeiras reuniões, agora homenageamos meu pai em seu novo papel como rei Charles III", declarou.

Por fim, ele fez um agradecimento e citou o avô, o príncipe Philip, que faleceu em 2021. "Obrigado pelo seu compromisso com o serviço. Obrigado por seu conselho de som. Obrigado pelo seu sorriso contagiante. Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz", escreveu.