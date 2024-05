Beleza / Boa forma

Ex-BBB Giovanna renova o bronzeado em dia na praia no RJ

Ex-BBB Giovanna é flagrada com look mínimo ao aproveitar dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 17/05/2024, às 14h43 - Atualizado às 14h51

Ex-BBB Giovanna - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews