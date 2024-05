Bruna Biancardi fala sobre críticas que recebe e lamenta: ‘Cheia de maldade'

Bruna Biancardi fez um desabafo nesta sexta-feira, 17, em suas redes sociais sobre críticas que recebe dos internautas e lamentou

Nesta sexta-feira, 17, Bruna Biancardi, que está em Cannes para divulgar uma marca de café durante o festival, abriu caixas de perguntas e respondeu às curiosidades dos fãs. Em uma das questões, um seguidor quis saber como ela lida com opiniões "sem fundamento e propriedade de sua vida".

A mãe de Mavie abriu o coração e contou que já está acostumada com críticas e lamentou que a maioria é feita por mulheres. "Não posso reclamar da exposição, mas posso opinar sobre os comentários negativos que recebo sempre. Se a minha roupa não te agrada, está tudo bem, você não precisa usar...Se você não acha legal eu levar minha filha comigo para onde eu vou, não leve a sua quando tiver uma. Se viajo a trabalho, recebo críticas, se levo a minha filha, criticam...", iniciou ela.

"Já me preocupei um dia. Hoje acho engraçado e cansativo ver tantas mulheres levantando bandeiras, defendendo seus direitos e, ao mesmo tempo, ferindo as outras com palavras de ódio gratuito todos os dias na internet. Sim, 95% das vezes são mulheres. A conta não fecha. Por algum motivo bizarro tornou-se comum criticar de forma negativa o próximo", continuou Bruna.

A influenciadora disse também que críticas construtivas são bem-vindas, mas lamentou que muitas delas que recebem são negativas: “Lembrando que críticas construtivas são sempre bem vindas. Mas não é esse tipo que eu recebo. Não podemos achar que a nossa opinião cheia de maldade é a verdade absoluta. As opiniões em relação a mim são sempre tendenciosas, com comparações e/ou opiniões em relação a minha vida pessoal”, refletiu.

“Com o tempo a gente começa a perceber que por mais que a gente se esforce para viver em paz, de fato não nascemos para agradar a todos e seguiremos buscando ser nossa melhor versão. O importante é que eu esteja bem, feliz e completa”, finalizou.

Bruna Biancardi revela se aumentou silicone

A influenciadora também abriu o jogo e rebateu os comentários e aproveitou para esclarecer se aumentou o tamanho do silicone. Através de seu perfil no Instagram, Bruna abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores.

Foi quando ele recebeu um questionamento sobre o tamanho das próteses, que chamaram atenção com o vestido decotado no evento de gala: “Porque aumentou o silicone? Tá muito vulgar”, perguntou um seguidor. Na sequência, Bruna rebateu o comentário e fez questão de evidenciar que não trocou os implantes: “Não aumentei o silicone”, iniciou. Veja mais!