Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre a morte da avó, a Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry emite comunicado para romper o silêncio após a morte da Rainha Elizabeth II: 'Seu legado será eterno'

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 09h15

O príncipe Harry falou pela primeira vez sobre a morte da avó, a Rainha Elizabeth II, ao divulgar um comunicado no site de uma fundação. Ele usou o texto para descrever a importância do trabalho da avó como exemplo para a nação e também falou sobre a dor da despedida.

"Ao celebrar a vida de minha avó, Sua Majestade a Rainha – e ao lamentar sua perda – todos nós lembramos da bússola orientadora que ela foi para tantos em seu compromisso com o serviço e o dever. Ela era mundialmente admirada e respeitada. Sua graça e dignidade inabaláveis ​​permaneceram verdadeiras ao longo de sua vida e agora seu legado será eterno. Façamos eco das palavras que ela falou após o falecimento de seu marido, o príncipe Philip, palavras que podem trazer conforto para todos nós agora: “A vida, é claro, consiste em despedidas finais, bem como em primeiros encontros”", disse ele.

Logo depois, Harry escreveu sobre o luto e citou o pai, o Rei Charles III. "Vovó, embora esta despedida final nos traga grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros - desde minhas primeiras lembranças de infância com você, até conhecê-la pela primeira vez como minha comandante e chefe, até o primeiro momento em que você conheci minha querida esposa e abracei seus amados bisnetos. Eu aprecio esses momentos compartilhados com você e os muitos outros momentos especiais entre eles. Você já faz muita falta, não apenas por nós, mas por todo o mundo. E no que diz respeito às primeiras reuniões, agora homenageamos meu pai em seu novo papel como rei Charles III", declarou.

Por fim, ele fez um agradecimento e citou o avô, o príncipe Philip, que faleceu em 2021. "Obrigado pelo seu compromisso com o serviço. Obrigado por seu conselho de som. Obrigado pelo seu sorriso contagiante. Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz", escreveu.

Príncipe Harry faz rara aparição ao lado do irmão, príncipe William

No último final de semana, os príncipe Harry e William fizeram uma rara aparição em público juntos ao irem até a entrada do Castelo de Windsor com suas esposas, Meghan Markle e Kate Middleton. Os quatro foram ao local para cumprimentar a população e ver as homenagens que foram deixadas por lá pela morte da Rainha Elizabeth II.