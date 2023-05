Saiba quanto custou o funeral da Rainha Elizabeth II

Reino Unido gastou uma fortuna para realizar o funeral da Rainha Elizabeth II com tudo o que ela tinha direito

A Rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022 e foi sepultada após um serviço de funeral luxuoso e muito bem organizado. Porém, todo o requinte da despedida para a monarca custou uma fortuna para os cofres públicos. Agora, a imprensa britânica divulgou o valor que o Reino Unido gastou para se despedir da rainha que ficou mais tempo no trono britânico.

De acordo com uma declaração do Tesouro do Reino Unido enviada ao Parlamento, o funeral da rainha custou cerca de 161,7 milhões de libras – cerca de R$ 989,3 milhões . O valor foi em grande parte usada para realizar o policiamento para a segurança do funeral, sendo mais de 5 mil policiais foram escalados para fazer o trabalho nos dias de funeral.

Os gastos foram divididos em várias áreas do governo. O Ministério do Interior desembolsou 73,6 milhões de libras, cerca de R$ 440 milhões. O Departamento de Cultura e Mídia gastou 57,4 milhões de libras, aproximadamente R$ 352 milhões. E o governo da Escócia pagou cerca de 18,8 milhões de libras, cerca de R$ 115 milhões.

Vale lembrar que a Rainha Elizabeth II faleceu no castelo Balmoral, na Escócia, durante o período de férias após 70 anos de reinado. Ela estava com 96 anos e faleceu em decorrência de causas naturais. O caixão dela foi levado em procissão para Edimburgo e depois para Londres, na Inglaterra. No Reino Unido, o caixão ficou no Parlamento britânico para a visitação do público por cinco dias.

No dia 19 de setembro, o funeral aconteceu na Abadia de Westminster. O sepultamento foi realizado no Castelo de Windsor, onde o caixão dela foi colocado ao lado do seu marido, príncipe Philip, e dos pais.

A riqueza do Rei Charles III

O Rei Charles III (74) é um homem rico e teve o valor de sua fortuna revelado pela lista dos ricos do The Sunday Times. A publicação revelou qual é o valor estimado do dinheiro que o novo monarca acumulou ao longo de sua vida.

O valor da fortuna de Charles é estimado em 600 milhões de libras – aproximadamente 3,6 bilhões de reais. A quantia foi acumulada por ele é maior do que a fortuna deixada por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que tinha cerca de 370 milhões de libras – cerca de 2,2 bilhões de reais.

A riqueza de Charles III veio principalmente dos rendimentos do Ducado da Cornualha, que é um fundo privado que dá independência financeira para o herdeiro do trono. Charles recebeu essa renda durante boa parte de sua vida por ser o primeiro na linha de sucessão. Agora, o dinheiro da renda do Ducado pertence ao príncipe William, filho de Charles.