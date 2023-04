Saiba qual é o valor da fortuna do Rei Charles III

Rei Charles III acumulou uma fortuna maior do que a de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Saiba qual é o valor

O Rei Charles III (74) é um homem rico e teve o valor de sua fortuna revelado pela lista dos ricos do The Sunday Times. A publicação revelou qual é o valor estimado do dinheiro que o novo monarca acumulou ao longo de sua vida.

O valor da fortuna de Charles é estimado em 600 milhões de libras – aproximadamente 3,6 bilhões de reais. A quantia foi acumulada por ele é maior do que a fortuna deixada por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que tinha cerca de 370 milhões de libras – cerca de 2,2 bilhões de reais.

A riqueza de Charles III veio principalmente dos rendimentos do Ducado da Cornualha, que é um fundo privado que dá independência financeira para o herdeiro do trono. Charles recebeu essa renda durante boa parte de sua vida por ser o primeiro na linha de sucessão. Agora, o dinheiro da renda do Ducado pertence ao príncipe William, filho de Charles.

De acordo com a reportagem do jornal, o rei, quando ainda era príncipe, economizou os seus rendimentos após a separação da princesa Diana, já que precisou abrir mão de parte de sua fortuna na divisão de bens. Assim, ele tratou de fazer cortes de gastos para recuperar a sua riqueza e conseguiu.

Rei Charles III está desapontado com Meghan Markle

O Rei Charles IIIficou desapontado com uma notícia envolvendo a noraMeghan Markle. De acordo com a imprensa internacional, o monarca não gostou de saber que a esposa do filho caçula, príncipe Harry, não estará presente em sua cerimônia de coroação no mês de maio deste ano.

A equipe de Harry e Meghan informou que apenas o príncipe viajará para a Inglaterra para prestigiar o evento histórico do seu pai. Enquanto isso, Meghan ficará nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet, já que será o final de semana do aniversário do primogênito.

Porém, a notícia não agradou o rei. Ele estaria muito desapontado com a recusa de Meghan ao seu convite e também a ausência dos netos na cerimônia. Isso porque ele desejava reunir a família neste momento importante de sua vida e tenta reconciliação com Harry e Meghan após as polêmicas do rompimento deles com a realeza.