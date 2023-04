Rei Charles III está muito desapontado com Meghan Markle. Saiba o motivo

Rei Charles III não gostou nada de receber notícia sobre Meghan Markle poucas semanas antes da coroação

O Rei Charles III ficou desapontado com uma notícia envolvendo a nora Meghan Markle. De acordo com a imprensa internacional, o monarca não gostou de saber que a esposa do filho caçula, príncipe Harry, não estará presente em sua cerimônia de coroação no mês de maio deste ano.

A equipe de Harry e Meghan informou que apenas o príncipe viajará para a Inglaterra para prestigiar o evento histórico do seu pai. Enquanto isso, Meghan ficará nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet, já que será o final de semana do aniversário do primogênito.

Porém, a notícia não agradou o rei. Ele estaria muito desapontado com a recusa de Meghan ao seu convite e também a ausência dos netos na cerimônia. Isso porque ele desejava reunir a família neste momento importante de sua vida e tenta reconciliação com Harry e Meghan após as polêmicas do rompimento deles com a realeza.

Convite para a coroação do Rei Charles III

A família real britânica divulgou uma foto de como é o convite oficial para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Os convites já foram enviados para os 2.000 convidados, já que o evento histórico acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

O convite traz detalhes com desenhos de várias flores e símbolos especiais. O documento foi criado por Andrew Jamieson e tem o tema de Green Man, que é uma figura do folclore britânico, que representa o símbolo da primavera e do renascimento. Além disso é possível ver as flores que representam o Reino Unido e flores e animais silvestres da região.

A arte foi pintada à mão em aquarela e guache e impresso em cartão reciclado com detalhes em ouro.