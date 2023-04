Rei Charles III: veja como é o convite oficial para a coroação

Está chegando o dia da coroação do Rei Charles III! Família real mostra foto de como é o convite oficial para o evento histórico

Nesta quarta-feira, 5, a família real britânica divulgou uma foto de como é o convite oficial para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Os convites já foram enviados para os 2.000 convidados, já que o evento histórico acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

O convite traz detalhes com desenhos de várias flores e símbolos especiais. O documento foi criado por Andrew Jamieson e tem o tema de Green Man, que é uma figura do folclore britânico, que representa o símbolo da primavera e do renascimento. Além disso é possível ver as flores que representam o Reino Unido e flores e animais silvestres da região.

A arte foi pintada à mão em aquarela e guache e impresso em cartão reciclado com detalhes em ouro.

Vale lembrar que o Charles se tornou o Rei do Reino Unido após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Nesta monarquia, o trono é passado de geração em geração no mesmo momento da morte do rei ou rainha anterior. Assim, o príncipe Charles se tornou o Rei Charles III ainda no leito de morte de sua mãe e já passou a comandar a monarquia. Portanto, a cerimônia de coroação é um evento de formalização e um marco do reinado dele.

Palácio Real divulga foto oficial do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla

Também nesta semana, o Palácio Real Britânico divulgou uma foto oficial do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla como contagem regressiva para a coroação. O retrato foi feito na sala azul do Palácio de Buckingham no mês passado.

Além disso, a família real anunciou que a coroação terá oito pajens de honra durante a cerimônia oficial. O príncipe George, filho do príncipe William e Kate Middleton, será um dos pajens do Rei, assim como Lord Oliver Cholmondeley, Mestre Nicholas Barclay e Mestre Ralph Tollemache.

Os pajens da rainha consorte vão os netos dela, Gus, Louis Lopes, Freddy e o sobrinho-neto Arthur Elliot.