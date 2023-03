Rei Charles III e Rainha Consorte Camilla Parker realizam primeira viagem internacional como monarcas

Charles e Camilla Parker pousaram na Alemanha para realizarem a primeira viagem internacional como Rei e Rainha Consorte

Nesta quarta-feira, 29, o Rei Charles III (74) e a Rainha Consorte Camilla Parker (75) aterrissaram em Berlim para a primeira viagem real internacional como monarcas.

O novo monarca inglês chegou à Alemanha vestindo um sobretudo preto com uma gravata azul-claro. A Rainha Consorte combinava com o marido ao surgir com um elegante vestido azul-claro.

Ao chegarem no país europeu, Charles e Camilla não só foram recebidos pelo Presidente e Primeira Dama, mas como por alguns membros do exército alemão e admiradores.

“Obrigado pela recepção calorosa em Berlim! Ainda hoje, o Rei e a Rainha Consorte chegaram ao Portão de Brandenburg, um dos monumentos mais importantes da cidade, para começarem a primeira visita de Estado do novo reinado. Foi um prazer conhecer tantos de vocês”, lia-se no primeiro post feito no Instagram da Família Real sobre a viagem.

O Rei Charles fez seu primeiro discurso da viagem no Palácio de Bellevue, residência oficial do Presidente alemão. Em sua fala, Charles comentou sobre a aliança entre Reino Unido e Alemanha, e citou sua mãe, a Rainha Elizabeth II (1926-2022).

“Por todos esses anos, e de todas as formas, eu fui atingido pelo calor da amizade entre nossas nações e pela vitalidade da nossa parceria em diversas áreas. Foi... uma amizade que importava muito para minha mãe, a então Rainha, que se importava profundamente sobre o laço entre os dois países. Significa muito para a gente que minha esposa e eu pudemos vir para a Alemanha para esta primeira turnê internacional do meu reino. Eu apena posso assegurar vocês, que por todo tempo que for me dado como Rei, farei o possível para fortalecer as conexões entre nós”, disse Rei Charles III em um trecho de seu discurso.

Mudança de planos!

Este não era o plano de viagem idealizado pelo Palácio de Buckingham. Isso porque, a ideia era que no final de semana deste último dia 25, o Rei e a Rainha Consorte estivessem desembarcando na França.

Porém, devido a conflitos políticos ocorrendo no país e protestos nas ruas, o Palácio não considerou seguro uma visita de Charles e Camilla a França.