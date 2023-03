Primeira viagem internacional de Charles e Camilla como Rei e Rainha Consorte pode estar comprometida

A primeira viagem internacional de Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker pode não acontecer

Nesta quinta-feira, 23, a revista americana People revelou que a primeira viagem internacional de Charles III (74) e Camilla Parker (75) como Rei e Rainha Consorte pode estar comprometida.

No dia 3 de março por anunciado por meio do Instagram oficial da Família Real que o Rei e a Rainha consorte iriam para a França e Alemanha no final deste mês.

Porém, a viagem que aconteceria neste domingo pode não acontecer. Isso porque a França já está no seu sexto dia de protestos contra o presidente Emmanuel Macron que aumentou a idade mínima para aposentadoria de 62 para 64 anos.

De acordo com a Associated Press, 234 pessoas já foram presas em Paris esta semana, a maior parte delas por atear fogo em lixo que estava na rua.

Com isso, a revista People informou que o Palácio de Buckingham está monitorando a situação e que a Secretaria de Relações Exteriores do Reino Unido já está sendo consultada.

A viagem que marcaria o início do reinado de Charles iria do dia 26 ao dia 31 de março, e o Rei e sua esposa fariam cerca de 25 a 30 visitas e eventos reais. Um deles seria um jantar com o presidente da França no Palácio de Versalhes.

Viagem real!

Quem de fato viajou esta semana foi o Príncipe William (40), que rumou a Polônia para uma série de visitas reais.

O Príncipe chegou no país europeu no último dia 22 e, além de se encontrar com o presidente polonês, também visitou um abrigo de refugiados ucranianos.