Esposa de Lula, Janja rouba a cena ao usar vestido com capa em Londres

Lula e Janja estão em Londres para acompanhar a coroação do Rei Charles III e ela usou um look chamativo para encontro com o primeiro-ministro britânico

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, que é esposa do presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, roubou a cena ao ser fotografada após um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres, Inglaterra, nesta sexta-feira, 5. Ela e o marido estão na Europa para acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla, que acontece no sábado, 6.

Nesta sexta-feira, poucas horas após a chegada ao Reino Unido, Lula e Janja participaram de um ecvento em Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, e ela esbanjou elegância ao usar um look chamativo. Janja optou por um vestido laranja com uma ampla capa combinando.

Nas redes sociais, Lula falou sobre o encontro político. “Em Londres, me encontrei com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Tivemos uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo”, escreveu.

Fotos: Getty Images

O look de Janja para a posse de Lula

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

Para o evento, Janja escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.