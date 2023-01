Esposa de Lula, Janja escolhe look com blazer para a posse do marido em Brasília

Rosângela Silva, a Janja, aparece com conjunto de seda feito pela mesma estilista do seu vestido de noiva para a posse do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente do Brasil

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

Para o evento, Janja escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.

Por sua vez, Lu Alckmin, que é esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, escolheu um vestido longo branco com uma capa.

Nas redes sociais, os internautas aprovaram o look de Janja para a posse. “A Janja entrega tudo no look”, disse um internauta. “Amei o look da Janja”, contou outro. “O look da Janja e da Lu são tudo, mas devem estar morrendo de calor”, afirmou mais um. “O look perfeito da Janja como pode ser tão ícone fashion”, contou mais um.

Fotos: Reprodução / Globo