Ex-presidente Lula se casa com Rosângela Silva em São Paulo

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne amigos e familiares em cerimônia luxuosa nesta quarta-feira, 18, para celebrar seu casamento com Rosângela Silva, a Janja

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva está oficialmente casado com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. A cerimônia aconteceu em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 18, com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo personalidades do meio político e artístico do país. Entre os convidados estavam Bela Gil (34), Daniela Mercury (56) e Gil do Vigor (30).

Os noivos, que se conheceram em Curitiba, vivem juntos desde 2019, época em que ele foi solto após ser julgado no processo da operação Lava-Jato. Vale lembrar que este é o terceiro casamento de Lula. Ele já foi casado com Maria de Lourdes da Silva e com Marisa Letícia – as duas já faleceram.

Quem é Janja, a noiva de Lula?

Rosângela Silva é socióloga, formada na Universidade Federal do Paraná e com especialização em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável. Ela já trabalhou na Itaipu Binacional e na Eletrobrás do Rio de Janeiro, e se aposentou em 2020. Ela é filiada ao PT desde os 17 anos.

Janja é discreta nas redes sociais. Ela tem o perfil no Instagram fechado e faz poucos posts no Twitter. Na manhã do dia do casamento, ela compartilhou uma selfie com Lula e falou do dia especial. “Ninguém mais feliz que eu e você. Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento venha nos abençoar e carregar todo mal para longe de nós!”, escreveu na legenda.

Ninguém mais feliz que eu e você ❤️ Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento 🌪 venha nos abençoar e carregar todo mal para longe de nós!!

O vestido de noiva de Janja

Rosângela Silva escolheu um vestido de noiva da estilista Helô Rocha (41). O modelito foi confeccionado em organza, com base de seda e na cor off white. O look ainda contará com bordados feitos por rendeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte, e decorados com pontos de luz. O bordado foi inspirado no nordeste brasileiro, com direito a desenhos de cacto, lua e estrelas.

Cardápio da festa de casamento

Segundo o site da CNN Brasil, o casamento de Lula e Janja contou com um cardápio especial, que foi acompanhado de perto pelos noivos. Os convidados puderam apreciar pratos tipicamente brasileiros, como casquinha de siri, mousse de queijo da canastra, bobó de camarão e arroz com carne seca e manteiga de garrafa. As entradas serão com canapés diversos, pastéis e pratos árabes.

As bebidas da festa incluem espumantes, vinho tinto e branco, cerveja e drinks diversos. O evento ainda terá bolo de rolo no lugar do bem-casado e vários doces de sobremesa, como sorvete de paçoca, cocada de forno, frutas e mousse de chocolate, além do bolo de frutas vermelhas e baunilha.