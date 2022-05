Políticos e famosos marcam presença no casamento de Lula e Janja

Lula, o ex-presidente do Brasil, vai se casar na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 19h21

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (76) se casa nesta quarta-feira, 18, com Rosângela Silva (55), mais conhecida como Janja.

A cerimônia, que acontece nesta noite no espaço Grupo Bisutti, contará com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo personalidades da política e do meio artístico.

A deputada federal Gleisi Hoffmann, Bella Gil, Daniela Mercury e sua esposa, Malu Verçosa, o advogado Augusto de Arruda Botelho e sua esposa, Ana Claudia, já estão no local que acontecerá a cerimônia.

Bela Gil - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Ana Claudia e Augusto de Arruda Botelho - Eduardo Martins/AgNews

Gleisi Hoffmann - Eduardo Martins/AgNews

Antonio Pitanga - Eduardo Martins/AgNews

Paulo Vieira - Eduardo Martins/AgNews

Gil do Vigor e mãe, Jacira Santana - Eduardo Martins/AgNews

Convite de casamento

Os detalhes do convite do casamento de Lula e Janja foram revelados. Os noivos capricharam na escolha e escolheram um convite luxuoso e um detalhe roubou a cena: uma frase de uma música.

De acordo com o jornal Extra, os noivos escolheram um trecho da música Alianças, do grupo Tribalistas, para ilustrar o convite. A frase diz: "Ninguém mais feliz que eu e você".