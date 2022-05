Veja o vestido de noiva de Janja, a noiva de Lula

Noiva de Lula, Rosângela Silva escolhe vestido de noiva com bordados inspirados no nordeste

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 20h22

Rosângela Silva (55), conhecida como Janja, oficializou a união com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira, 18.

A cerimônia aconteceu em São Paulo com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo personalidades do meio político e artístico do país, como Bela Gil, Ana Claudia Michels e Gil do Vigor.

Para o casamento, Janja escolheu um vestido de noiva da estilista Helô Rocha (41), confeccionado em organza, com base de seda e na cor off white.

O look contou com bordados feitos por rendeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte, inspirados no nordeste brasileiro, com direito a desenhos de cacto, estrelas e lua. Helô Rocha já fez vestidos de noiva para outras celebridades, como Isis Valverde (35), Preta Gil (47) e Mariana Goldfarb (32).

Janja e Lula se conheceram em Curitiba e vivem juntos desde 2019, época em que ele foi solto após ser julgado no processo da operação Lava-Jato. Esse é o terceiro casamento do ex-presidente da República, que já foi casado com Maria de Lourdes da Silva e com Marisa Letícia – as duas já faleceram.

Confira o vestido da noiva: