Saiba o que o Rei Charles III escreveu em cartão no caixão da Rainha Elizabeth II

Rei Charles III escreveu um cartão especial para ser colocado no topo do caixão da Rainha Elizabeth II

O funeral da Rainha Elizabeth II aconteceu na manhã desta segunda-feira, 19, em Londres, na Inglaterra, e um detalhe chamou a atenção. Vários itens simbólicos foram colocados no topo do caixão da monarca e um deles é um cartão escrito por seu filho mais velho, o Rei Charles III.

De próprio punho, ele escreveu um cartão que foi colocado no arranjo de flores no caixão da mãe. O bilhete dizia: “Em memória amorosa e dedicada, Charles R”.

A letra 'R' após o nome de Charles é um símbolo que representa 'Rex', que significa 'Rei' em Latim. O nome do rei é acompanhado por esse símbolo desde o século 12.

Além do bilhete do Rei, o caixão da Rainha Elizabeth II foi enfeitado com o estandarte do Reino Unido, o cetro, a coroa e a orbe que representa a igreja.

Morte da rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. A morte dela foi anunciada pelo palácio real britânico em um comunicado oficial para os súditos e os admiradores da realeza. O palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

