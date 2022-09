Príncipe George e princesa Charlotte acompanham o funeral da bisavó, a Rainha Elizabeth II

Filhos do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George e a princesa Charlotte foram ao funeral da Rainha Elizabeth II e participaram de cortejo dentro da Abadia de Westminster

Filhos do príncipe William e de Kate Middleton, o príncipe George e a princesa Charlotte estiveram presentes no funeral da Rainha Elizabeth II nesta segunda-feira, 19. As crianças estão começando a ser inseridas nos eventos oficiais da realeza britânica conforme estão crescendo e participaram do último adeus à bisavó.

Com looks pretos em sinal de luto, os dois chegaram acompanhados da mãe e da rainha consorte Camilla e participaram da reta final do cortejo fúnero. Ao lado dos pais, George e Charlotte caminharam pela Abadia de Westminster até seus lugares e respeitando os protocolos reais.

George é o segundo nome na linha de sucessão da coroa britânica, estando apenas atrás de seu pai, o príncipe William. Charlotte está em terceiro na linha de sucessão, logo depois do irmão mais velho. O filho caçula de William e Kate, Louis, de 4 anos, não esteve presente na cerimônia.