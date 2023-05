Saiba tudo sobre a coroa que o Rei Charles III usará na coroação

Neste sábado, o Rei Charles III usará a Coroa de St. Edward pela primeira vez durante a cerimônia de coroação na Inglaterra. Saiba tudo sobre a joia da realeza

O Rei Charles III será coroado na manhã deste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para celebrar o início do seu reinado. Durante a cerimônia, ele usará pela primeira vez a Coroa de St. Edward, que é uma joia histórica da realeza britânica. Saiba mais sobre o item precioso:

A Coroa de St. Edward costuma ficar guardada na Torre de Londres junto com as outras joias da realeza. Porém, ela retirada de lá em dezembro de 2022 para passar por reforma e polimento antes da tão esperada coroação do Rei Charles III. A joia foi criada para o Rei Charles II em 1661 para substituir a coroa anterior, criada no século XI para o Rei Edward the Confessor, que foi derretida na época da Guerra Civil Inglesa, em 1649, pelos parlamentares.

A Coroa foi criada pelo ourives real Robert Vyner, que se inspirou no desenho original da peça, que tem quatro cruzes, quatro flores de lis e dois arcos. O item ainda tem uma moldura feita de ouro maciço cravejadode rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas, e ainda conta com o forro feito em uma faixa de arminho. A coroa pesa cerca de 5 libras e foi usada por seis monarcas, sendo: Carlos II, Jaime II, Guilherme III, George V e Elizabeth II.

A Coroa de St. Edward será usada por Charles apenas durante a cerimônia na Abadia. Quando ele for sair da igreja, ele trocará pela Coroa do Estado Imperial, que é mais leve e a mais comum para o rei usar em compromissos oficiais, como quando tiver que participar da Abertura do Parlamento.

Por sua vez, a rainha consorte Camilla também usará uma coroa. Ela receberá a Coroa da Rainha Mary, que tem 2.200 diamantes e foi usada pela rainha Mary em 1911, quando ela foi coroada junto com o marido, o Rei George V.

Outras joias da realeza britânica também vão ser vistas durante a coroação. O Rei também receberá a Espada do Estado, a Orbe, o Cetro do Soberano e a Colher da Coroação, que é o item que será usado para a unção do monarco com o óleo que foi consagrado em Jerusalém. Além disso, Charles usará um anel de safira, rubi e diamante e Camilla usará um anel de rubi com ouro.

Qual é o preço da coroa de St. Edward?

A Coroa de St. Edward não tem preço. Por ser uma joia histórica e exclusiva do acervo da realeza britânica, a coroa não tem um valor de mercado e nunca foi oficialmente avaliada. Porém, os materiais que ela é feita custam alguns milhões de libras.

Os dois quilos de ouro que estão presentes na Coroa de St. Edward são avaliados em mais de 116 mil libras – cerca de R$ 726 mil. Além disso, o item conta com uma seleção de pedras preciosas, que são avaliadas em torno de 45 milhões de libras – cerca de R$ 281 milhões.

Saiba onde assistir à coroação do Rei Charles III

O mundo vai acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. O evento histórico será transmitido ao vivo neste sábado, 6, assim como foi a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, e os brasileiros também vão poder acompanhar. Saiba mais detalhes de como acompanhar a coroação:

No Brasil, o público poderá acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III pela emissora GloboNews, na TV fechada, a partir das 6h, ou pelo Globoplay ou o site G1. O canal CNN Brasil também preparou uma programação especial para cobrir a coroação, com transmissão a partir das 22h desta sexta-feira, 5, até às 11h do sábado, dia 6. Além disso, o site da emissora CBS também vai transmitir ao vivo, mas em inglês, assim como no canal oficial da Família Real no YouTube e da emissora Sky News Channel.

A coroação vai começar às 11h no horário de Londres, Inglaterra, que é às 7h no horário de Brasília, Brasil. Antes disso, o rei e a rainha consorte vão fazer uma procissão pelas ruas de Londres, saindo do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster em uma carruagem.