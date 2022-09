Príncipe William rompe o silêncio após a morte da Rainha Elizabeth II

Príncipe William emociona ao falar da morte da avó, a Rainha Elizabeth II: 'Estava ao meu lado nos meus momentos mais felizes e mais tristes'

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 12h49

O príncipe William se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de sua avó, a Rainha Elizabeth II, por meio de um comunicado neste sábado, 10, nas redes sociais. Ele divulgou uma declaração para lamentar a partida dela e também declarar o seu apoio para o pai, o Rei Charles III.

William disse que teve a avó ao seu lado nos momentos mais feliz e mais tristes de sua vida, e é grato por sua família ter tido a oportunidade de criar memórias com ela. Assim, ele disse que a tristeza está sendo sentida, mas que vai honrar a sua memória.

"Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato", disse ele.

E completou citando a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, George, Charlotte e Louis. "Tive o benefício da sabedoria e segurança da Rainha em minha quinta década. Minha esposa teve vinte anos de sua orientação e apoio. Meus três filhos têm que passar férias com ela e criar memórias que durarão por toda a vida. Ela estava ao meu lado nos meus momentos mais felizes. E ela esteve ao meu lado nos dias mais tristes da minha vida. Eu sabia que esse dia chegaria, mas levará algum tempo até que a realidade da vida sem a vovó realmente pareça real".

Por fim, ele declarou: "Agradeço a ela pelo carinho que ela mostrou a minha família e a mim. E agradeço a ela em nome da minha geração por dar um exemplo de serviço e dignidade na vida pública que foi de outra época, mas sempre relevante para todos nós. Minha avó disse que a dor era o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será uma prova do amor que sentimos por nossa extraordinária Rainha. Honrarei sua memória apoiando meu pai, o Rei, de todas as maneiras que puder".

Na manhã deste sábado, o príncipe William esteve presente na cerimônia da proclamação do Rei Charles III no Palácio de St. James.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado de sua família. Ela estava com 96 anos e mais de 70 anos de reinado.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.