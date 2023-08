Em meio à polêmica, Beyoncé mostra centésimo look usado na “Renaissance World Tour”

Apesar de ter anunciado o fim da sua turnê, Beyoncé mostrou o look de número 100 da “Renaissance World Tour”

Nesta quinta-feira, 24, Beyoncé atualizou seu site oficial e revelou o centésimo look de sua turnê. A cantora compartilhou fotos do look de número 100 da sua “Renaissance World Tour”, turnê de seu álbum “Renaissance”, que causou controvérsia recentemente entre os fãs brasileiros da cantora.

O look foi usado na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri, e foi postado no Instagram na cantora nesta última quarta-feira, 23. A peça era um vestido feito com uma espécie de placa metálica, com uma saia preta por baixo.

O look vai de acordo com a estética futurista e prateada do álbum “Renaissance”. A mãe de Blue Ivy (11), Rumi e Sir (6) ainda completou o look com longas luvas pretas e sapatos de salto alto da mesma cor.

Ainda nesta quarta-feira, Beyoncé anunciou em suas redes sociais que sua turnê está chegando ao fim. "A temporada de virgem está chegando. Essa turnê tem sido de muita alegria e enquanto estamos aproximando o último mês, meu desejo de aniversário é celebrar com vocês vestindo seus looks prateados mais fabulosos para os shows entre 23/8 e 22/9!", anunciou a diva pop nas redes sociais.

Porém, a falta de shows no Brasil deixou os fãs brasileiros da cantora em polvorosa nas redes sociais. “Beyoncé, você não tinha esse direito", escreveu um fã da cantora. E outro internauta ainda lamentou: "Ainda sem acreditar que o Brasil não vai ter uma live de Heated, Beyoncé eu nunca vou perdoar essa canalhice".

Ainda assim, o jornalista José Norberto Flesh, que anunciou anteriormente que Beyoncé viria sim ao Brasil, disse em suas redes sociais que este não é o fim da turnê, e voltou a afirmar que a cantora virá: “Setembro é o último mês do signo de virgem, que é o foco da postagem, entendeu? Tanto que ela cita especificamente o dia 22 de setembro, que é justamente o último dia de virgem. Sendo que tem shows depois disso em setembro, entendeu?”.

“Ela postou que a turnê nos EUA acaba em setembro. Isso já era previsto. Os shows no Brasil estão marcados para 2024. Shows que ainda não foram anunciados oficialmente são tratados como shows que não existem”, ainda afirmou o jornalista em uma série de postagens no Twitter.

Momentos marcantes!

Nos quatro meses que a “Renaissance World Tour” passou pela Europa e Estados Unidos, diversos momentos marcantes ocorreram nos palcos da turnê. Desde participações especiais até problemas técnicos.

A turnê de Beyoncé, que começou em maio, teve diversos momentos marcantes. Entre eles, a presença de vários famosos brasileiros para acompanhar as performances da diva pop. Logo no primeiro show da tour, em Estocolmo, o viúvo e a irmã do ator Paulo Gustavo estavam presentes. Outros brasileiros que marcaram presença nos shows foram Iza, Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves, e Sasha Meneghel.

Quem também roubou os holofotes da Ranaissance World Tour foi Blue Ivy, a filha mais velha de Beyoncé. A menina de 11 anos subiu no palco pela primeira vez em Paris e dançou ao lado da mãe. Após isso, Blue participou de mais shows.

Além de um chá revelação e a diva pop irritada com problemas técnicos, a turnê ainda contou com a presença de Madonna e suas filhas em uma de suas datas e Beyoncé ainda mandou um "alô" para Shakira durante um show.