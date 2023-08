Sem passagem pelo Brasil, Beyoncé anuncia fim de turnê do álbum "Renaissance"

Beyoncé anunciou nas redes sociais que a turnê de seu álbum "Renaissance" está chegando ao fim

Nesta quarta-feira, 23, os fãs brasileiros de Beyoncé acordaram com más notícias. A cantora anunciou em seu Instagram que a "Renaissance World Tour", a turnê de seu novo álbum "Renaissance". Apesar da presença de diversos brasileiros na turnê, a diva pop não anunciou a passagem da tour para outros continentes a não ser Europa e América do Norte.

Por meio dos stories, Beyoncé fez um pedido aos fãs americanos que irão para seus shows em setembro e deu a entender que estes serão os últimos da turnê. "A temporada de virgem está chegando. Essa turnê tem sido de muita alegria e enquanto estamos aproximando o último mês, meu desejo de aniversário é celebrar com vocês vestindo seus looks prateados mais fabulosos para os shows entre 23/8 e 22/9!".

"Nos cercaremos em uma brilhante bola de discoteca todas as noites, todo mundo espelhando a alegria de cada um. A temporada de virgem juntos na casa de cromo. Nos vemos lá! Sua B na RWT [Renaissance World Tour]", ainda escreveu a cantora que faz aniversário no dia 4 de setembro e é do signo de virgem.

Após este anúncio, os fãs brasileiros da cantora entraram em polvorosa. "A culpa da Beyoncé não vir para o Brasil com a tour, é por causa de todos os brasileiros que foram para os shows em outros países e ficavam esfregando a bandeira na cara dela, e aí ela achou: 'se eles querem me ver, eles vêm aqui'. E aí ela não vem mais", escreveu um fã em suas redes sociais tentando justificar a ausência do Brasil na turnê.

Além de Beyoncé, a frase "Ela não vem mais" também ficou entre os mais comentados no Twitter. "Beyoncé, você não tinha esse direito", escreveu um fã da cantora. E outro internauta ainda lamentou: "Ainda sem acreditar que o Brasil não vai ter uma live de Heated, Beyoncé eu nunca vou perdoar essa canalhice".

"Tô muito triste que a Beyoncé não vem mais, eu me planejei real", comentou uma fã. E outro admirador foi mais ácido: "Não fomos nós que perdemos a Beyoncé, a Beyoncé que nos perdeu. Iam ser os melhores shows da vida dela".

Reprodução: Instagram

ainda sem acreditar que o brasil não vai ter uma live de heated, beyoncé eu nunca perdoar essa canalhice pic.twitter.com/PGNlraqgXd — matheus (@whomath) August 23, 2023

To muito triste que a Beyonce não vem mais 😭 eu me planejei real 😭😭😭 — nataliakreuser 🐱 #600k (@nataliakreuser) August 23, 2023

Relembre a Renaissance World Tour!

A turnê de Beyoncé, que começou em maio, teve diversos momentos marcantes. Entre eles, a presença de vários famosos brasileiros para acompanhar as performances da diva pop. Logo no primeiro show da tour, em Estocolmo, o viúvo e a irmã do ator Paulo Gustavo estavam presentes. Outros brasileiros que marcaram presença nos shows foramIza, Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves, e Sasha Meneghel.

Quem também roubou os holofotes da Ranaissance World Tour foi Blue Ivy, a filha mais velha de Beyoncé. A menina de 11 anos subiu no palco pela primeira vez em Paris e dançou ao lado da mãe. Após isso, Blue participou de mais shows.

Além de um chá revelação e a diva pop irritada com problemas técnicos, a turnê ainda contou com a presença de Madonna e suas filhas em uma de suas datas e Beyoncé ainda mandou um "alô" para Shakira durante um show.