Ela não vem! Decepcionados fãs brasileiros lotam Instagram de Beyoncé pedindo shows no país

'Renaissance World Tour' teve 45 apresentações anunciadas, passando apenas pela América do Norte e Europa

Beyoncé, de 41 anos de idade, acabou com a esperança dos brasileiros ao anunciar que a "Renaissance World Tour" está caminhando para o fim, a vai ser encerrada nos Estados Unidos. Após a declaração, fãs lotaram o Instagram da cantora cobrando passagem pelo Brasil, nesta quarta-feira, 23.

Os fãs decepcionados tem lotado os comentários nas últimas publicações da artista, com reações divertidas: "Você e meu ex dariam um par perfeito: men & tira", brincou um, "Somos uma piada para você?", perguntou um outro fã decepcionado, "Blue, garota, fala com tua mãe aí", brincou um outro fã.

"Tô muito triste que a Beyoncé não vem mais, eu me planejei real, que tour mundial é essa que passa pelos EUA e Europa?", comentou uma fã. E outro admirador foi mais ácido: "O Brasil tá chateado com você, nega! Foi vacilo teu!".

A Queen B confirmou 45 shows na América do Norte e na Europa. A esperança dos brasileiros se deu pela artista sempre notar bandeiras do país durante os shows e comentar ao microfone sobre o que viu, como "Brasil está na casa".

Por meio dos stories, Beyoncé fez um pedido aos fãs americanos que irão para seus shows em setembro e deu a entender que estes serão os últimos da turnê."A temporada de virgem está chegando. Essa turnê tem sido de muita alegria e enquanto estamos aproximando o último mês, meu desejo de aniversário é celebrar com vocês vestindo seus looks prateados mais fabulosos para os shows entre 23/8 e 22/9!".

"Nos cercaremos em uma brilhante bola de discoteca todas as noites, todo mundo espelhando a alegria de cada um. A temporada de virgem juntos na casa de cromo. Nos vemos lá! Sua B na RWT [Renaissance World Tour]", ainda escreveu a cantora que faz aniversário no dia 4 de setembro e é do signo de virgem.